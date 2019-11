Calciomercato Juventus, Kumbulla fa gola: occhi in casa Verona

Juventus sempre attenta alla linea verde: occhi puntati su Marash Kumbulla, difensore classe 2000 di proprietà del Verona.

Marash Kumbulla. Sguardo rivolto sempre al futuro, senza mai guardarsi indietro. Questa è la forza della che, per non perdere le buone abitudini, lavora anche in funzione della linea verde. Ovvero: acquistare potenziali campioni affidandosi alla lungimiranza.

Il di Ivan Juric convince, eccome. Merito del collettivo e, di conseguenza, dalle ottime scelte proposte dalla dirigenza scaligera. In un contesto simile, dunque, a spiccare sono le individualità. Ogni riferimento a Kumbulla è puramente voluto. Classe 2000, difensore, albanese ma in possesso anche della cittadinanza italiana.

Autore fin qui di 10 presenze stagionali, 9 in campionato e 1 in Coppa , il centrale gialloblù sta letteralmente giganteggiando. Tosto in marcatura, allo stesso tempo elegante con la sfera tra i piedi. Insomma, un prospetto di livello assoluto destinato a calcare palcoscenici prestigiosi. E la , stregata da Kumbulla, ha iniziato a valutare seriamente la situazione.

Ipotizzare una trattativa in rampa di lancio, forse, sarebbe incauto. Di certo, però, gli uomini della Continassa sono decisamente sul pezzo. La tempestività, alle volte, è tutto. Lo sa bene il responsabile dell’area sportiva bianconera, Fabio Paratici, che negli anni ha dimostrato di avere ben pochi rivali in termini di rapidità.

Gli scout juventini di Kumbulla ormai sanno tutto, chiaro segnale di come i campioni d’Italia abbiano intensificato il fronte. Vietato, tuttavia, sottovalutare la concorrenza: nostrana ed estera. Musica per le orecchie del Verona che, al momento, non ha ancora fissato un prezzo. In attesa che la quotazione del cartellino continui a lievitare. E, a tal proposito, dubbi non ce ne sono.