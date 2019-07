Calciomercato Juventus, Khedira sempre più in uscita: sondaggi dalla Turchia

Atteso a ore in Italia, il ds della Juventus Fabio Paratici proverà a velocizzare la partenza di Khedira: previsti nuovi contatti con l'agente.

In casa in questo momento la parola d'ordine è una sola: vendere. Concetto espresso da Maurizio Sarri al termine della sfida contro il e, soprattutto, concetto chiaro nella testa di Fabio Paratici. Il responsabile dell'area sportiva bianconera, infatti, in queste ore è atteso a Milano di rientro da Singapore. Fondamentale, giustappunto, iniziare a scremare la rosa. E se in attacco partiranno almeno due pedine, la stessa sorte toccherà al centrocampo.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Priorità alla cessione di Sami Khedira, legato alla Signora fino al 2021, ma che in questa sessione lascerà i campioni d' dopo 4 stagioni caratterizzate da 127 presenze e 21 goal.

Fortemente legato a Massimiliano Allegri, il 32enne centrocampista tedesco non rientra nei piani del nuovo allenatore. Che, in tal senso, ha già dato il suo benestare alla vendita. Copione analogo per Blaise Matuidi, sempre più nel mirino del .

Per l'attuale numero 6 bianconero, al momento, alla Continassa non hanno ricevuto offerte ufficiali: sondaggi dalla , così come qualche club legato alla starebbe monitorando la situazione. Detto questo, tergiversare potrebbe rivelarsi una mossa errata.

Ecco perché, dunque, Paratici avrebbe deciso di accelerare il fronte. A tal proposito, nei prossimi giorni il dirigente juventino avrà modo di colloquiare con l'entourage di Khedira. Un modo per fare il punto della situazione. Un modo per mettere la parola fine.

Attualmente al lavoro alla Continassa, il mediano teutonico prende tempo. Insomma, Istanbul intriga ma non troppo. La lista delle pretendenti, e dei campionati, potrebbe presto allungarsi. Appunto, presto. Perché, ormai, i titoli di coda sono dietro l'angolo. In definitiva, i campioni d'Italia la loro decisione l'hanno presa e non intendono cambiarla.