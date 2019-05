Calciomercato Juventus: Kean verso il rinnovo fino al 2024

Contatti positivi nelle ultime ore tra la Juventus e Raiola per il rinnovo di Moise Kean: sul piatto un contratto da oltre 2 milioni più bonus.

La punta forte su Moise Kean. A prescindere da chi sarà il successore di Massimiliano Allegri, i bianconeri hanno la chiara intenzione di blindare il diamante nostrano.

I recenti contatti con Mino Raiola, agente del 19enne attaccante piemontese, hanno fornito segnali decisamente positivi nella buona riuscita di un'intesa che porterà la punta a prolungare con Madama.

I dettagli del nuovo contratto di Kean vedranno il ragazzo guadagnare oltre 2 milioni netti a stagione più bonus fino al 2024: per la firma bisognerà ancora attendere, ma le parti coinvolte intendono stringersi la mano e proseguire la 'liaison'.

Arrivato nel vivaio della nel 2010, per uno dei golden boy del calcio italiano l'annata che sta per concludersi è stata quella dell'esplosione: 7 goal in 16 presenze collezionate, con picchi altissimi toccati tra marzo e aprile.

Prestazioni che hanno convinto la Juventus a tenersi stretto il suo gioiello. Insomma, fumata bianconera.