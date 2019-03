Calciomercato Juventus, Kean diventa una priorità: obiettivo rinnovo

Non solo i rinnovi di Mandzukic e Rugani, la Juventus vuole blindare anche Moise Kean: presto nuovi contatti con Raiola, bianconeri ottimisti.

Un'altra maglia da titolare. Un'altra grande prestazione. Moise Kean, ormai, non stupisce più. Dopo la rete rifilata alla Finlandia, ecco quella trovata contro il Liechtenstein. Insomma, due goal fanno una prova. E' l' di Roberto Mancini: bella, fresca e motivata. E', soprattutto, una selezione che si aggrappa ai campioni del domani.

Semaforo verde per il 19enne di Vercelli, chiamato ora a scalare le gerarchie nella . Qui, finora, ha prevalso una politica attendista. D'altronde, si sa, alla Continassa la concorrenza è delle più spietate. Eppure, Kean ha dimostrato anche in bianconero di essere un autentico predestinato. Prima punendo il in , dopo rifilando una pregevole doppietta all' . Due partenze dall'inizio con la Signora, tre gioie personali. Scusate se è poco.

Adesso, però, gli sforzi della Juventus si concentrano sul tema rinnovo. Il contratto di Kean va in scadenza nel 2020 e, giocoforza, le parti non possono più tergiversare. Madama non vuole perdere il suo gioiellino. L'agente del ragazzo, Mino Raiola, dal canto suo preferirebbe viaggiare all'insegna della continuità. In definitiva, non c'è aria di rottura. Affatto.

Nelle ultime ore, inoltre, il noto procuratore ha seccamente smentito di aver affrontato l'argomento sui social network.

“Ho creato un account Facebook, così le persone possono realizzare che altri stanno usando account con il mio nome finti. Non pubblico e non userò mai Facebook per fare commenti con il mio account o quello di altre persone”.

Kean convince in azzurro e, parallelamente, prova a prendersi pure la Signora. E con l'infortunio di Ronaldo, da valutare ulteriormente tra oggi e domani, l'attaccante piemontese avrà l'opportunità di incrementare il minutaggio alla corte di Max Allegri.

Sempre in chiave prolungamenti, la Juventus nella giornata di ieri ha perfezionato l'accordo con Mario Mandzukic, pronto a rimanere sotto la Mole fino al 2021. Una mossa che, indirettamente e direttamente, sottolinea come alla Continassa credano nelle qualità di Kean. Tavolo pronto: da una parte Paratici, dall'altra Raiola. Ottimismo bianconero.