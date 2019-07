Calciomercato Juventus, Higuain sarà venduto: decisione irremovibile

Non è bastata nemmeno l'accoglienza dei tifosi questa mattina al J Medical: la Juventus non ha cambiato idea sulla situazione di Higuain.

“Resta con noi”. Inizia così il raduno pre-campionato della , con le classiche visite di rito al J Medical. Tanti i protagonisti, occhi puntati principalmente su Gonzalo Higuain. L’argentino, rientrato dal prestito al , esce dal lato passeggero della macchina aziendale e viene accolto immediatamente dal calore bianconero.

Insomma, un segnale di piazza. Ma che, probabilmente, in chiave permanenza non basterà. In quanto la la sua decisione l’ha già presa: vendere. E avrebbe anche già trovato un acquirente: la . Ma servirà (tanta) pazienza, in quanto il Pipita non è convinto della proposta giallorossa e, soprattutto, vorrebbe provare a rimanere sotto la Mole per cambiare una storia dal finale ormai scritto.



È iniziata ufficialmente l’era targata Maurizio Sarri, con conseguente primo allenamento pomeridiano. Ed è già tempo di scelte. Test per Bonucci, Cancelo, Rugani, De Sciglio, Khedira, Pjanic, Bernardeschi e Mandzukic. Esentati gli ultimi arrivati e coloro che le visite le hanno già fatte nei giorni scorsi. Ad esempio: Perin, Szczesny, Douglas Costa e Pinsoglio.



Circa 300 i tifosi giunti al J Medical a supportare I propri beniamini, ripagati a suon di autografi e selfie. Il più acclamato, dopo Higuain, Bernardeschi. In definitiva, umore alle stelle.