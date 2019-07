Calciomercato Juventus, Higuain resta in vendita: c'è la Roma

Nonostante la ferma volontà del Pipita, che vorrebbe restare alla Juventus, i bianconeri non cambiano strategia: obiettivo tagliare l’ingaggio.

In attesa della seconda uscita targata International Champions Cup, la si ritrova a dover analizzare minuziosamente la rosa. Alla voce arrivi, complice l’ultimo di Matthijs De Ligt, regna l’abbondanza. In termini di uscite, invece, il quadro non appare dei più rosei.

Il responsabile dell’area sportiva bianconera, Fabio Paratici, deve piazzare due centrocampisti e altrettanti attaccanti. Fondamentale – nelle strategie dei campioni d’ – tagliare l’ingaggio di Gonzalo Higuain. Legato alla Vecchia Signora ancora da due anni di contratto, il 31enne centravanti argentino spera nella riconferma. Che, però, attualmente rappresenta lo scenario più improbabile. Vuoi perché la intende chiudere definitivamente questo capitolo, vuoi perché Madama ha tutta l’intenzione di effettuare un colpo in entrata là davanti.

L'articolo prosegue qui sotto

Non è un mistero che la stia lavorando giorno e notte pur di arrivare a Higuain. E, sostanzialmente, a livello di club la strada è stata tracciata: prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il tutto, studiando le cifre necessarie per evitare di effettuare una minusvalenza. Insomma, tra bianconeri e giallorossi vige la massima sintonia. Ma resta da convincere il diretto interessato che, complice lo sbarco di Maurizio Sarri sotto la Mole, vorrebbe provare a cambiare il corso degli eventi.

La Juve, in continuo contatto con l’entourage di Higuain, per il momento non ha cambiato il pensiero originario. E difficilmente lo farà. La palla ora passa al ds giallorosso Gianluca Petrachi, il quale si dovrà munire di (tanta) pazienza. La Roma vuole fortemente il Pipita. Sponsor di lusso: Paulo Fonseca. L'allenatore portoghese ritiene che l’ex sia perfetto per il suo modo di interpretare la fase offensiva e, proprio per questo motivo, i vertici capitolini hanno deciso di gettare anima e cuore dietro una pista tortuosa ma che potrebbe rivelarsi redditizia.

Dopo la rete rifilata al , e il rito di iniziazione bis, Higuain oggi proverà ulteriormente a mettere in crisi la Juve. Un’altra prestazione pimpante, giustappunto, inizierebbe a diventare un quadro piuttosto interessante. Ma la Juventus, si sa, non ragiona in base agli impegni estivi.