Calciomercato Juventus: Dybala, Icardi, Rugani... si entra nell'ultima settimana

Settimana calda per la Juventus, chiamata a sfoltire l'organico: Rugani e Mandzukic restano in uscita. Complicato arrivare a Icardi.

Tutto o niente. A pochi giorni dal gong, la si ritrova a dover risolvere ancora diverse situazioni di mercato: soprattutto in uscita. E, in tal senso, tutte le strade portano alle cessioni di Daniele Rugani e Mario Mandzukic. Il primo, non convocato per la trasferta di , non rientra più nei piani della Signora. Stesso discorso per il secondo, rimasto in panchina al Tardini per tutta la gara.

La Signora vuole sfoltire l’organico. Il tutto, e non potrebbe essere altrimenti, tagliando ingaggi onerosi. Ecco perché, al momento, gli acquisti alla Continassa passano decisamente in secondo piano. Resiste la suggestione Mauro Icardi, sempre più ai margini dell’ , ma la – prima di provare a imbastire una trattativa – dovrebbe sbarazzarsi quantomeno di due attaccanti. Insomma, compito difficile. Specialmente considerando le tempistiche.

Il responsabile dell’area sportiva bianconera, Fabio Paratici, ha mantenuto vivi i contatti con l’entourage del 26enne centravanti argentino, il quale tuttavia vorrebbe rimanere sotto il Duomo per provare a cambiare il corso degli eventi. Parallelamente, vanno considerate le richieste dell’Inter, che sarebbe pronta a pretendere dalla Juve una cifra vicina ai 70 milioni. In definitiva, il dialogo non appare dei più semplici. Affatto.

Attenzione, poi, a quanto potrebbe accadere sul fronte Paulo Dybala. Il numero 10 zebrato, in occasione della prima gara di campionato, è stato escluso dall’assetto titolare e, al pari di Mandzukic, non è nemmeno entrato. E, intanto, il continua a monitorare il fronte. Ma da quelle parti, prima di effettuare qualsiasi mossa, occorre che parta Neymar: conteso sempre da e .

Tornando a Rugani. e Juventus nei giorni scorsi hanno aperto una trattativa che, però, ha fatto registrare una brusca frenata. Non c’è accordo sulle valutazioni complessive, in quanto i campioni d’ in carica vorrebbero due contropartite tecniche – legate alle giovanili giallorosse – e un conguaglio di almeno 20 milioni. Richieste, queste, che non convincono i capitolini. Possibili nuovi contatti in queste ore. Appunto, tutto o niente.