Calciomercato Juventus, Dybala al Manchester United? Domani colloquio con Sarri

Paulo Dybala è atteso domani alla Continassa: previsto un colloquio con Sarri. Il Manchester United, intanto, attende la sua risposta.

E adesso viene il bello. O, forse, il brutto. Dipende dai punti di vista. Si avvicina il momento della verità per Paulo Dybala, atteso domani alla Continassa per sostenere il primo allenamento della nuova stagione. Sullo sfondo, ma non troppo, un colloquio programmato con Maurizio Sarri.

Sul tavolo, tutto. Ma proprio tutto. Non sottovalutando, da entrambe le parti, le indicazioni stilate nelle ultime ore dagli uomini mercato bianconeri. Ovvero: la Joya è a tutti gli effetti sul mercato.

Ma c’è di più. C’è, ad esempio, uno scambio impostato tra la e il . A vogliono Romelu Lukaku. Mentre Oltremanica lavorano senza sosta per ottenere il gradimento del fu “Picciriddu”. A tal proposito, l’entourage di Dybala ieri pomeriggio è sbarcato in per incontrare i Red Devils. Prime parole, primi contatti diretti.

Ad oggi, tuttavia, nella testa dell’argentino c’è principalmente una squadra: la . Ma, ormai, qualcosa si è rotto. Ecco perché il Manchester United potrebbe diventare una piazza intrigante. Ecco perché non c’è più tempo da perdere. In Inghilterra il mercato in entrata chiuderà i battenti l’8 agosto.

Vietato, dunque, tergiversare. Lo sa bene la sponda rossa di Manchester che, non soddisfatta dell’offerta dell’, ha indirettamente e direttamente portato Lukaku in direzione capoluogo piemontese. Insomma, molto più di una semplice suggestione. A patto, però, che Dybala accetti di trasferirsi in Premier League.

L’attuale numero 10 juventino non vuole prendere decisioni affrettate. Salutare Madama dopo quattro stagioni non era, e non è, nei (suoi) programmi. Detto questo, non sempre volere è potere. Soprattutto considerando le intenzioni della Juve, che invece la sua decisione l’ha presa e non sembra intenzionata a cambiarla.

Il Manchester United chiama. E Dybala, a stretto giro, dovrà dare una risposta. Economicamente, qualora dovesse vincere il partito del sì, l’attaccante sudamericano andrebbe sicuramente a guadagnare una cifra superiore rispetto agli attuali 7,5 milioni netti a stagione. Ma non è solo una questione monetaria.

L’ultima annata per l’ex è stata delle più negative: 42 presenze e 10 goal, di cui solo 5 in campionato. Un bottino piuttosto magro, speciamente considerando le potenzialità di chi – erroneamente – in passato è stato accostato persino a Leo Messi. E, in termini di carriera, sbagliare la prossima tappa potrebbe rivelarsi un errore macroscopico. Irreversibile.