Calciomercato Juventus, Demiral non si tocca: niente cessione

Il Milan continua a insistere per cercare di arrivare a Merih Demiral: ma la Juventus non apre alla cessione. Nessuna trattativa in rampa di lancio.

Tra i tifosi della è tempo di Demiral-mania. La prestazione proposta dal centrale turco contro l' , infatti, non è passata inosservata. Un contributo, offerto nella ripresa, decisamente maiuscolo: chiusure chirurgiche e, come se non bastasse, il penalty decisivo a consegnare alla Signora il successo nella seconda sfida di International Champions Cup. Insomma, il popolo bianconero si è già affezionato all'ex .

E se le vie del mercato sono infinite, con in ballo il forte pressing attuato dal , gli uomini della Continassa per il momento non sembrano intenzionati a valutare alcuna proposta per il proprio numero 28. Pagato 18 milioni nelle scorse settimane, Demiral raffigura soprattutto il futuro di un reparto che, complice l'arrivo di Matthijs De Ligt, ha sposato il partito del ringiovanimento. Classe 1999 l'olandese, '98 il turco. Due operazioni diligentemente studiate dal ds Fabio Paratici, da sempre grande estimatore dei talenti in erba.

In zona Milanello, seguendo le indicazioni di Marco Giampaolo, c'è la volontà di puntellare la retroguardia rossonera con un colpo di prospettiva. E, neanche a dirlo, il nome che va per la maggiore è esclusivamente uno: Demiral. A tal proposito, anche nellle ultime ore, il Milan ha provato a imbastire un dialogo con la Juventus, che però attualmente non intende aprire alcuna trattativa. Scoraggiando, così, pure le (tante) sirene estere.

Nella valutazione complessiva, inoltre, c'è da considerare la figura di Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero, attualmente ai box per i soliti problemi al polpaccio, verrà sapientemente centellinato. Da qui la volontà di trattenere Demiral, già perfettamente a suo agio tra le fila dei campioni d' .