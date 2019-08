Calciomercato Juventus, Demiral non si tocca: niente Milan

La Juventus non ha intenzione di vendere Merih Demiral, per il quale tramonta l'ipotesi Milan: il difensore destinato a salutare rimane Rugani.

Le vie del mercato possono essere infinite. E, dunque, anche le tentazioni. Ma la , seppur impegnata a lottare contro il tempo per sfoltire l'organico, su Merih Demiral ha le idee chiare: nessuna partenza.

Vuoi per l'ottimo impatto avuto nel pre campionato con il mondo bianconero, vuoi perché l'indiziato a lasciare il pacchetto arretrato dei campioni d' resta Daniele Rugani, non convocato per la trasferta di , proprio a testimonianza di un addio sempre più imminente.

Non è un mistero che il , in più occasioni, abbia provato ad arrivare al 21enne centrale turco. Il quale, però, vuole rimanere alla corte di Maurizio Sarri per giocarsi le sue carte. Musica per le orecchie degli uomini della Continassa, pronti a fare a cassa con la partenza di Rugani. Il quale, non da prima scelta, resta nel mirino della . Pronti, a tal proposito, nuovi contatti per cercare di comprendere la fattibilità dell'operazione.

Insomma, ancora una volta, la blinda Demiral a tripla mandata. Sbarcato in estate dal per 18 milioni, l'ex neroverde si giocherà il posto con gli altri interpreti della difesa bianconera. Missione non semplice, ma nemmeno così difficile per un prospetto simile.