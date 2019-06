Calciomercato Juventus, colpo Demiral: i bianconeri vogliono tenerlo

Definito l'arrivo di Merih Demiral dal Sassuolo per 15 milioni, i bianconeri lo valuteranno in ritiro. Ma la stategia è chiara: permanenza a Torino.

Attendendo di definire la questione allenatore, con Maurizio Sarri chiamato a prendere il posto di Massimiliano Allegri, la si porta avanti in termini di programmazione. In giornata, infatti, la Vecchia Signora ha perfezionato - per 15 milioni - l'acquisto di Merih Demiral dal , pronto a firmare un contratto quinquennale con i campioni d' . Un'operazione apparecchiata in sinergia a gennaio, culminata in 14 presenze e 2 goal alla prima (mezza) stagione in serie A.

Una crescita, quella proposta dal 21enne difensore centrale turco, passata tutto fuorché inosservata in zona Continassa. Con Fabio Paratici, responsabile dell'area sportiva zebrata, assolutamente sul pezzo.

Nelle ultime ore, infatti, l' ha provato a inserirsi, trovando tuttavia la strada completamente in salita. Ha retto l'asse -Sassuolo, ha retto l'offensiva decisa e decisiva della Juventus.

Ora, dunque, occhio alle prossime mosse. Madama, allo stato attuale delle cose, sembra fermamente intenzionata a puntare fin da subito sull'ormai ex giocatore neroverde, inserendolo così in un pacchetto che sarà composto anche da Chiellini, Bonucci, Rugani e un altro profilo ancora da identificare.

Ma dubbi su Demiral in casa non ce ne sono. Ecco perché la parola è una sola: permanenza.