Calciomercato Juventus, Demiral in arrivo: al Sassuolo 15 milioni

La Juventus ha deciso di puntare su Merih Demiral del Sassuolo: ai neroverdi andranno 15 milioni. Il giocatore firmerà un contratto quinquennale.

Altro giro, altro colpo: all'insegna della linea verde, anzi, neroverde. Il pensiero dei dirigenti della in questo momento è rivolto principalmente al successore di Massimiliano Allegri che, considerando le competizioni ancora in corso, emergerà solamente la prossima settimana. Motivo per cui, pensare al mercato giocatori, diventa cosa buona e giusta. E, giustappunto, il ds Fabio Paratici è in prima linea.

Tutte le strade portano a Merih Demiral. Il 21enne centrale turco, infattii, è prossimo a sposare la Vecchia Signora. Per un corrispettivo di 15 milioni che verrà versato nelle casse del club emiliano. Mentre il giocatore si legherà a Madama con un contratto quinquennale. Autore di 14 presenze e 2 goal alla corte di Roberto De Zerbi, l'ex Alanyaspor ha convinto - a suon di prestazioni - gli 007 bianconeri, che hanno deciso di cogliere una grossa opportunità.

Ora, dunque, la dovrà prendere una decisione circa la strategia da adottare nell'immediato, ovvero se puntare subito su Demiral oppure parcheggiarlo altrove: magari proprio ancora al . Insomma, si vedrà. L'operazione, intanto, è stata apparecchiata in ogni minimo dettaglio.