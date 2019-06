Calciomercato Juventus, De Ligt intrigato: bianconeri in pole

L'offerta da 70 milioni all'Ajax pone la Juventus in prima fila per Matthijs De Ligt: il centrale olandese è allettato dall'approdo in bianconero.

Tra i due litiganti a godere potrebbe essere la . Già, proprio così. Si scrive Matthijs De Ligt, si legge pezzo pregiato del mercato. Uno che, nonostante abbia solo 19 anni, ha già ampiamente dimostrato di essere una certezza assoluta: spaventoso, ma vero.

Lo sa bene proprio la Signora che, in occasione dell'eliminazione casalinga in per mano dei Lancieri, ha compreso - non che ce ne fosse ancora bisogno - tutto il valore di un autentico predestinato. Subendo, inoltre, un'incornata sfociata nel ko. Scherzi del destino.

Appunto, i litiganti. Non è un mistero che e negli ultimi mesi abbiano duellato aspramente per arrivare al diamente olandese. Tanti incontri, tante chiacchiere. Mentre i fatti potrebbe farli la , che nelle ultime ore ha accelarato prepotentemente. Intendiamoci, nulla di definito. Ma la sensazione, e forse qualcosina in più, è che i dirigenti della Continassa abbiano acquisito una pole position vera e concreta.

I contatti, sia con l' sia con Mino Raiola, non sono mai mancati. Il responsabile dell'area sportiva bianconera, Fabio Paratici, ha sempre monitorato minuziosamente il fronte. E ora, pur dovendo convivere con una concorrenza agguerrita, il manager piacentino sembra avere tutta l'intenzione di fare sul serio.

Da qui, la traccia di mercato sviluppata direttamente con i detentori dell'Eredivisie: si ragiona attorno ai 70 milioni, con nutriti bonus. Mentre per il diretto interessato, e non potrebbe essere altrimenti, è stato già preparato un ricco quinquennale.

Ora, la parte conclusiva dell'operazione. La Juvenus, seppur all'insegna della massima prudenza, sente di poterne venire a capo. E, per questo motivo, non vuole tergiversare. De Ligt, dal canto suo è molto intrigato dall'opportunità di trasferirsi nel capoluogo piemontese. Insomma, i pressuposti per la fumata bianca sembrerebbero esserci tutti. Chi vivrà, vedrà.