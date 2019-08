Calciomercato Juventus, Danilo è a Torino: oggi le visite mediche

Danilo sta per diventare un nuovo giocatore della Juventus: arrivato a Torino nella serata di martedì, mercoledì svolgerà le visite mediche di rito.

Ultime ore da giocatore del . Ma, difatti, Danilo può considerarsi a tutti gli effetti un ex Citizens. Altro giro, nuova avventura: . Il 28enne terzino brasiliano è sbarcato martedì a per poi sottoporsi stamattina alle visite mediche con la Signora.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Tutto fatto, tutto definito. Anche gli aspetti contrattuali. Il calciatore verdeoro sotto la Mole firmerà un contratto quinquennale da 4 milioni netti a stagione più bonus.

Nella stessa operazione, Cancelo fa il percorso inverso. Il jolly portoghese, fortemente voluto da Pep Guardiola, si sta già sottoponendo ai classici test fisici e atletici con la sua nuova squadra. Sempre nell'ambito di questo scambio, la percepirà un conguaglio vicino ai 28 milioni di euro.

Insomma, nuove corsie esterne per i campioni d' in carica. Dopo la partenza di Leonardo Spinazzola, ecco quella di Cancelo. Un cambiamento globale nel nome principalmente delle plusvalenze, ma al tempo stesso proiettato ad avere elementi più propensi a rispettare la fase difensiva. Proprio come piace a Maurizio Sarri.