Calciomercato Juventus, Cuadrado verso il rinnovo fino al 2021

Contatti in corso tra la Juventus e l'entourage di Juan Cuadrado, che potrebbe prolungare fino al 2021. Sensazioni positive.

Ci sono giocatori che fanno della duttilità la propria dote principale. E, indubbiamente, Juan Cuadrado rientra pienamente in questa categoria. Legato alla fino al 2020, il colombiano nelle prossime settimane potrebbe apporre la sua firma su un nuovo contratto: 30 giugno 2021. Un anno in più, all'insegna di un rapporto solido mai entrato concretamente in crisi. Nonostante gli infortuni, nonostante il cambio di guida tecnica.

Ma c'è di più. C'è, infatti, Maurizio Sarri. Che non vuole assolutamente perdere le qualità dell'esterno sudamericano, rienuto - dall'ex tecnico del - un elelemento funzionale da utilizzare in diversi contesti tattici. E sulla linea offensiva. E su quella difensiva.

Non una novità, in quanto già Max Allegri in passato ha avuto modo di valutare chirurgicamente le potenzialità di Cuadrado nel pacchetto arretrato, riscontrando risultati decisamente incoraggianti.

Ora, la prova del nove. Cuadrado nell'ultima annata ha collezionato 23 presenze e 1 goal. Rendimento magro, ma dovuto all'operazione al ginocchio sinistro. Il rientro è stato dei più graduali, fondamentale un recupero totale senza affrettare le tempistiche.

Detto questo, la si aspetta molto dal suo numero 16 e, per questo motivo, non sembra affatto orientata a valutare eventuali proposte. Come detto, appunto, tutte le strade portano al prolungamento. E, in tal senso, alla Continassa l'ottimismo non manca. Lavori in corso.

