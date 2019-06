Calciomercato Juventus: definito il contratto di Luca Pellegrini

La Juventus ha definito i dettagli contrattuali con Luca Pellegrini: quinquennale da 1,3 milioni netti a stagione più bonus. Ora le visite mediche.

Tutto fatto, tutto definito: Leonardo Spinazzola alla , Luca Pellegrini alla . Lo scambio impostato ieri a Milano tra giallorossi e bianconeri è ormai realta.

Dopo aver trovato la quadra sulle valutazioni complessive, i due giocatori hanno formalizzato gli aspetti contrattuali con i rispettivi nuovi club. Il 26enne esterno umbro a Trigoria percepirà uno stipendio da 3 milioni netti a stagione, con visite mediche previste in mattinata.

Il 20enne laterale romano, atteso a nelle prossime ore, si unirà alla Vecchia Signora siglando un quinquennale da 1.3 milioni netti annui, più bonus, a salire. Insomma, dubbi non ce ne sono più. Per un affare impostato seguendo i seguenti criteri: Spinazzola valutato 25 milioni, Luca Pellegrini 15. Più un conguaglio di 10 milioni in favore dei campioni d' .

Reduce da un'ottima esperienza semestrale in prestito tra le fila del , e protagonista del Mondiale Under 20, Pellegrini sotto la Mole avrà il compito di alternarsi con Alex Sandro.

Sebbene mezza serie A avrebbe già manifestato l'intenzione di acquisire temporaneamente le prestazioni del calciatore azzurro, la sensazione è che la voglia consegnarlo subito nelle mani di Maurizio Sarri. Il tutto, ovviamente, all'insegna della lungimiranza.