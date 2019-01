Calciomercato Juventus: Caceres vicinissimo al ritorno

Martin Caceres è a un passo dal ritorno alla Juventus: i bianconeri stanno per definire l'accordo con la Lazio. Nelle prossime ore le visite mediche.

Un'idea diventata, ormai, operazione. La Juventus, senza tergiversare, ha trovato il sostituto di Medhi Benatia, sempre più vicino all'addio. Nome datato in casa Continassa. Nome, da sempre, apprezzato dal popolo bianconero. Si tratta di Martin Caceres, con la casacca zebrata dal 2009 al 2010 e poi dal 2012 al 2016. Uno che sotto la Mole s'è fatto voler bene per le sue qualità tecniche, sfociate in cinque scudetti, due Supercoppe Italiane e altrettante Coppe Italia.

Il traguardo è vicino, con il 31enne jolly uruguaiano pronto a sbarcare sotto la Mole per sottoporsi alle visite mediche. Non un inedito, film già visto. Max Allegri è un grande estimatore de “El Pelado”, da qui l'offensiva decisa e decisiva. Allettato dalle sirene giapponesi, l'attuale calciatore della Lazio ha aspettato le mosse della Juventus. Appunto, i biancocelesti, che in queste ore dovranno dare il loro ok alla passaggio del giocatore sudamericano in terra piemontese. Dubbi, in tal senso, non ce ne sono.

Ora, dunque, la partenza di Benatia. I campioni d'Italia hanno provato fino all'ultimo a gestire la situazione, con la ferma intenzione di rinviare qualsiasi discorso a giugno. Ma l'ancora per poco numero 4 bianconero ha premuto affinché il divorzio si concretizzasse subito. Accontentato.

Il Qatar fa sul serio, mentre il Monaco nelle ultime ore avrebbe fatto registrare un timido sondaggio. Il ds della Juventus, Fabio Paratici, da questa cessione vorrebbe ricavare una cifra vicina ai 10 milioni. Dettagli. L'addio del difensore marocchino è quasi realtà.