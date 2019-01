Calciomercato Juventus, Caceres è ufficiale: arriva in prestito dalla Lazio

Martin Caceres torna alla Juventus per la terza volta: il difensore uruguaiano arriva in prestito dalla Lazio, che incasserà 600 mila euro.

Inizia ufficialmente la terza vita bianconera di Martin Caceres . Il difensore uruguaiano torna a essere un giocatore della Juventus a due anni e mezzo dal suo ultimo addio al club. Rimarrà a Torino fino al termine della stagione.

La formula è quella del prestito oneroso per cui la Juventus, come scritto nel comunicato pubblicato sul sito della società bianconera, verserà alla Lazio 600 mila euro .

Per Caceres, classe 1987, come detto si tratta della terza avventura in bianconero dopo quella nella stagione 2009/10 e quella dal 2012 al 2016 durante la quale ha contribuito alla vittoria di 5 Scudetti, 3 Supercoppe Italiane e 2 Coppe Italia per un totale di 110 presenze e 7 goal.

Il compito di Caceres sarà quello di sostituire nella rosa bianconera Mehdi Benatia che ha preferito lasciare la Juventus già a gennaio per trasferirsi in Qatar.

L'uruguaiano è un vero e proprio jolly difensivo dato che in carriera ha giocato sia come difensore centrale che come terzino. Inoltre Caceres può ben disimpegnarsi nella difesa a tre e perfino come esterno di un centrocampo a 5, ruolo ricoperto ai tempi di Conte.

A caldeggiare il ritorno di Caceres alla Juventus d'altronde è stato proprio Massimiliano Allegri che qualche giorno fa lo ha paragonato a Barzagli, Bonucci e Chiellini.