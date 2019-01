Calciomercato Juventus, Benatia all'Al Duhail: è ufficiale

Mehdi Benatia saluta la Juventus dopo due anni e mezzo: il difensore marocchino è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Al Duhail, club del Qatar.

Si chiude dopo due stagioni e mezzo l'avventura di Mehdi Benatia alla Juventus: il difensore centrale marocchino vola in Qatar per vestire la nuova maglia dell'Al Duhail. Dopo le visite mediche di rito è arrivata la firma sul contratto.

Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale della Vecchia Signora:

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Al Duhail Sports Club per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Medhi El Mouttaqui-Benatia per un corrispettivo di € 8 milioni, pagabile in due rate entro ottobre 2019, che potrà incrementarsi sino ad un massimo di € 2 milioni al verificarsi di determinate condizioni contrattuali".

Operazione complessiva da 10 milioni di euro per la Juventus, che cede Benatia a titolo definitivo: il giocatore era ormai chiuso in casa bianconera, soltanto 6 presenze in questa prima parte di stagione tra Serie A e Champions League, ora la nuova avventura in un campionato dal blasone sicuramente diverso.

Una carriera spesa per buona parte in Italia tra tanti problemi fisici: 97 presenze con l'Udinese, 37 con la Roma e 59 con la Juventus, nel mezzo la parentesi al Bayern Monaco, dove ha messo in archivio 46 gettoni.