Calciomercato Juventus, Buffon per un anno a 1,5 milioni più bonus

Gianluigi Buffon si appresta a firmare un contratto annuale con la Juventus: guadagnerà circa 1,5 milioni netti più bonus.

Incredibile, ma vero. Gianluigi Buffon si appresta a fare il suo ritorno alla . Un’idea nata negli ultimi giorni, maturata direttamente alla Continassa. Il nuovo corso sarriano ha bisogno, tra le altre cose, di certezze in termini di spogliatoio. Dunque, di persone alla SuperGigi.

Musica per le orecchie del portiere carrarino che, con tanti saluti alle 41 primavere, non intende appendere i guanti al chiodo. Anzi, tutt’altro. E dopo le 25 presenze maturate con il , ecco il ritorno a casa. Tutto apparecchiato: contratto annuale da 1,5 milioni netti a stagione più bonus.

La firma, mai come in questo caso, assomiglia a un mero dettaglio. Vuoi per questioni di rapporti, vuoi perché la lavora alacremente per trovare una sistemazione a Mattia Perin, pronto a lasciare i bianconeri per giocare con maggiore continuità.

Patti chiari. Buffon avrà il complito di coprire sapientemente le spalle di Wojciech Szczesny. E da qui non si scappa. Un quadro nitido che non ammette equivoci in termini di gerarchie. Ora, quindi, l’atto finale di un dialogo ben indirizzato verso la fumata bianca.

Già alla Juve per 17 stagioni, Gigi si prepara a vivere una nuova parentesi concentrata unicamente sul rettangolo di gioco. Prematuro, infatti, ipotizzare un eventuale ruolo dirigenziale. Insomma, questo percorso si deciderà – eventualmente – cammin facendo. La certezza, ad oggi, è una sola: Buffon tornerà in bianconero. E lo farà rigorosamente tra i pali.