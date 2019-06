Calciomercato Juventus, Buffon ad un passo dal ritorno: campo e poi dirigenza

Buffon pronto a firmare un annuale e tornare alla Juventus grazie ai buoni rapporti con Agnelli: possibile futuro in dirigenza, via Perin.

Una notizia, una bomba. Sganciata direttamente dal giornalista Gianluca Di Marzio nella trasmissione "L'Originale" su Sky Sport. Il protagonista è Gianluigi Buffon che, dopo una stagione trascorsa a difendere i pali del , potrebbe tornare alla Juventus. Nessuna fantascienza, pura realtà. SuperGigi, infatti, viaggia spedito verso la Vecchia Signora, pronto a coprire sapientemente le spalle di Wojciech Szczesny.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Uno scenario impensabile solamente fino a qualche giorno fa, divenuto reale grazie ai buoni rapporti tra l'estremo difensore carrarino e il presidente bianconero, Andrea Agnelli. Insomma, la linea è stata tracciata e, una volta definita la posizione di Mattia Perin, le parti metteranno nero su bianco un contratto annuale già concordato. E non potrebbe essere altrimenti valutando la componente anagrafica.

Appunto, Perin. Che potrebbe restare in . La , infatti, è alla ricerca di un numero uno affidabile e, per questo motivo, anche recentemente ha fatto registrare contatti proficui con l'entourage dell'ex . Una traccia impostata e, soprattutto, in fase di sviluppo. Attenzione, però, a sottovalutare le piste estere. In quanto, ad esempio, il avrebbe chiesto informazioni.

Buffon e la , un amore incredibile: 17 annate, 656 presenze. Leggenda. Che, seppur non da protagonista, sotto la Mole proverà nuovamente a tentare l'assalto alla .

Uno stimolo enorme da perseguire con tenacia e ferocia, ingredienti citati ripetutamente da Maurizio Sarri in occasione della conferenza stampa di presentazione. Ancora pochi passi, dunque, e il ritorno del fuoriclasse toscano sarà realtà. Dopodiché, occhi puntati su un possibile ruolo dirigenziale. Ma senza andare troppo in là, in quanto l'ex si sente ancora a tutti gli effetti un protagonista d'élite. Da qui, appunto, il doppio no rifilato a e Fluminense.

E pensare che, qualche giorno fa, era stato lo stesso Buffon a lanciare un indizio social: " L'unica regola del viaggio è non tornare come sei partito. Torna diverso ". A seguire, nella giornata di ieri, un messaggio criptico di Iker Casillas, da sempre grande amico dell'ormai prossimo bianconero bis: " La Juventus fa colpi magici, degni di Houdini ". In definitiva, due indizi fanno una prova. E che prova.