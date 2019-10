Calciomercato Juventus: i bianconeri vogliono blindare Szczesny

La Juventus progetta il rinnovo per Wojciech Szczesny: in rampa di lancio un'offerta fino al 2024 con leggero aumento dell'ingaggio.

Tutte le strade portano al prolungamento di contratto. Da una parte, la . Dall'altra, Wojciech Szczesny. Il matrimonio tra i bianconeri e il portiere polacco, infatti, è destinato a durare a lungo. Insomma, non solo i rinnovi di Juan Cuadrado e Blaise Matuidi nella mente del ds Fabio Paratici, il quale nel breve termine accelererà per ottenere ottenere la firma del 29enne di Varsavia fino al 2024.

Un atto pressoché scontato considerando l'apporto proposto dall'ex giallorosso, apprezzato vivamente tanto dalla società quanto dai compagni di squadra. Dunque, per allontanare potenziali acquirenti interessati a disturbare un legame lavorativo attualmente in essere fino al 2021, i campioni d' hanno deciso di non tergiversare, allacciando i primi contatti con l'entourage di "Tek".

Sensazioni altamente positive. Tant'è che, se non dovessero emergere intoppi, l'autografo dovrebbe andare in scena in tempi concretamente rapidi. Musica per le orecchie di Szczesny che, sondato nell'ultima finestra estiva dal , ha scelto di sposare con convinzione il progetto juventino, non facendo rimpiangere - alla prima stagione da titolare - un certo Gianluigi Buffon. Che, scherzi del destino e del mercato, nei mesi scorsi è tornato sotto la Mole proprio per corpirgli sapientemente le spalle. Altro segnale, questo, che testimonia come il numero 1 zebrato abbia convinto tutti. Persino il miglior estremo difensore della storia.

Szczesny, che attualmente guadagna circa 3,5 milioni netti annui, andrà a percepire un leggero nonché fisiologico aumento. In definitiva, uno stipendio consono alle qualità di un elemento sempre più al centro del progetto juventino.