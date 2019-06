Calciomercato Juventus, Bentancur fino al 2024: il rinnovo è ufficiale

La Juventus ha annunciato il rinnovo di Rodrigo Bentancur: il centrocampista, arrivato dal Boca nel 2017, ha firmato con i bianconeri fino al 2024.

In attesa dei colpi in entrata, la blinda un giocatore sul quale Maurizio Sarri sembra intenzionato a puntare forte: Rodrigo Bentancur. Il centrocampista uruguaiano, come anticipato qualche giorno fa, ha rinnovato il contratto con i bianconeri fino al 30 giugno 2024. E percepirà un ingaggio da 2,5 milioni netti a stagione più bonus.

Classe 1997, Bentancur era arrivato alla Juventus due anni fa dal Boca Juniors come parziale contropartita per la cessione di Carlitos Tevez.

Dopo un normale periodo di ambientamento nella nuova realtà, il numero 30 bianconero ha trovato sempre più spazio e soprattutto nell'ultima stagione è stato spesso utilizzato da Max Allegri sia come schermo davanti alla difesa che nel ruolo di mezzala.

Adesso, mentre Bentancur è impegnato in Copa America col suo , arriva il rinnovo fino al 2024 che conferma come la intenda ancora puntare su un prospetto di caratura internazionale.

Il volante sudamericano, d'altronde, solo qualche giorno fa aveva ribadito l'intenzione di restare alla Juventus respingendo ogni sirena di mercato.