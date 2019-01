Calciomercato Juventus, Benatia ha accettato l'offerta dell'Al Duhail: volerà in Qatar

Benatia lascia la Juventus e accetta la destinazione l'Al Duhail: con il club qatariota il centrale marocchino firma un triennale da 3 milioni netti.

C'è chi arriva. E c'è chi parte. Martin Caceres, per la terza volta, approda alla Juventus. Mentre Medhi Benatia, scontento di lusso, saluta i bianconeri e sbarca in Qatar. Due operazioni, quelle rispettivamente con Lazio e Al Duhail, nate e sviluppate negli ultimi giorni. Tra la ferma volontà del jolly uruguaiano di dare la priorità assoluta alla Signora, e l'intenzione dell'ormai ex numero 4 bianconero di salutare la Mole.

E dopo aver tentato di convincere il giocatore a rimanere alla Continassa fino a giugno, Fabio Paratici ha deciso di assecondare il Benatia pensiero, imbastendo un affare con il club qatariota che - tra parte fissa e bonus - dovrebbe portare 10 milioni nelle casse bianconere. Mentre alla Lazio, per riportare "El Pelado" sotto la Mole, verrà riconosciuto un indennizzo da circa 600 mila euro.

Benatia, dal canto suo, si appresta a firmare un triennale da 5 milioni netti a stagione. Una scelta non solo monetaria, ma anche soprattutto di vita. In quanto, infatti, dall'Europa le offerte non sono mancate: dal tentativo concreto del Fulham al sondaggio del Monaco. Insomma, la possibilità di rimanere nel calcio competitivo non è mancata. Eppure, il 31enne centrale marocchino ha spinto per la soluzione Qatar. Accontentato.