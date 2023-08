La Juventus ha una pretendente per Frabotta: il terzino piace al Bari

L'esterno difensivo non rimarrà in bianconero: dopo l'annata a Frosinone, per lui possibile una nuova avventura in Serie B.

Gianluca Frabotta potrebbe nuovamente essere destinato a lasciare la Juventus. Il terzino di proprietà dei bianconeri potrebbe nuovamente accasarsi in Serie B. Come riportato da Gianluca Di Marzio, su di lui si registra l'interesse del Bari: il DS dei galletti Polito lo apprezza e avrebbe chiesto alla società piemontese informazioni utili a portarlo alla corte di Michele Mignani. Il classe '99 è reduce da una stagione in prestito con il Frosinone, caratterizzata da 22 presenze e 3 assist e dalla conquista della promozione in Serie A con i ciociari. Per lui in carriera, oltre alle 16 partite giocate con la Juventus, anche altre esperienze con Renate, Pordenone, Verona e Lecce, con il quale però Frabotta non è mai sceso in campo nella brevissima parentesi della scorsa estate. Lanciato da Pirlo, oggi allenatore della Sampdoria, il terzino sinistro nato a Roma potrebbe nuovamente tornare in cadetteria, ritrovando da avversario proprio lui che lo lanciò a Torino.