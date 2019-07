Kean all'Everton, la Juventus lo valuta 40 milioni: lui ha detto sì

Settimana decisiva per il passaggio di Kean all'Everton: nuovi contatti tra le parti previsti in queste ore. Ballano valutazione e prelazione futura.

Tregua? Una parola che non esiste nel vocabolario di Fabio Paratici. Il responsabile dell'area sportiva bianconera, infatti, si appresta a vivere una settimana di passione. Sette giorni in cui la è chiamata a sfoltire l'organico, concentrandosi principalmente sul reparto offensivo. E se Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic restano sul mercato, a fare rapidamente le valigie potrebbe essere invece Moise Kean: fortemente richiesto dall' .

Trattativa aperta. Alla Continassa, a maggior ragione del colpo De Ligt, la parola chiave in questo momento è una sola: vendere. E, a tal proposito, qualcosa inizia a muoversi. Si muovono, soprattutto, i Toffees. Il club di ha aperto un vero e proprio dialogo con i campioni d' che, pur consci del valore di Kean, negli ultimi tempi sono entrati nell'ordine delle idee di privarsene. Il tutto, magari, mantenendo un canale preferenziale per il futuro. E qui, sostanzialmente, si gioca la partita.

Non è un problema di costi. La dalla partenza di Kean - bonus inclusi - vorrebbe ricavare una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Richiesta, questa, che non spaventa minimamente l' . Tuttavia, gli inglesi non vorrebbero concedere alla Signora una prelazione per il futuro. Motivo per cui, attualmente, la fumata bianca non è stata ancora celebrata. Insomma, si continua a trattare. Con il diretto interessato che, comunque, il suo benestare al passaggio nella Premier League lo ha già dato. Regista dell'operazione: Mino Raiola.

La Juve, in entrata, là davanti vuole regalarsi un colpo finale. Ma prima, anche all'insegna del monte ingaggi, almeno due attaccanti dovranno salutare Mole. Continua, ad esempio, il lavoro ai fianchi di Higuain affinché accetti la proposta della . E continua la trattativa con l'Everton per Kean, sempre più vicino all'approdo nel Regno Unito.