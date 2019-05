Calciomercato Inter, futuro in bilico per Icardi: Juventus sullo sfondo

Ufficializzato l'arrivo di Antonio Conte, i nerazzurri si apprestano a decidere il futuro di Mauro Icardi: Juventus sempre alla finestra.

Il calcio, si sa, non ha orari. E, infatti, l'annuncio di Antonio Conte all' è arrivato oggi all'alba. In relazione al fuso orario cinese, i nerazzurri hanno comunicato il successore di Luciano Spalletti, esonerato dopo due stagioni. Un cambio fortemente nell'aria, un cambio che ha portato l'allenatore salentino alla Pinetina.

Ora, dunque, l'attenzione si sposta automaticamente sul mercato. A tal proposito, i derby d' non dovrebbero mancare. In terra lombarda hanno le idee chiare: pochi acquisti ma mirati. Il tutto, ovviamente, seguendo le indicazioni del tecnico pugliese. In corso Vittorio Emanuele piace, e non poco, Federico Chiesa della . Così come si registrano progressi per Nicolò Barella del , ormai finito concretamente nel mirino nerazzurro. Mentre è quasi fatta per Edin Dzeko in arrivo dalla .

Attenzione, però, anche alle cessioni. E, inevitabilmente, le riflessioni si concentrano su Mauro Icardi. Tutte le strade portano alla separazione. La sensazione, e forse qualcosina in più, è che Conte non voglia iniziare la sua avventura sotto il Duomo con un problema da gestire. Nonostante le ultime dichiarazioni della moglie-agente dell'ex capitano interista, Wanda Nara: “Mauro ha un altro anno e mezzo di contratto con l’Inter e la sua intenzione è quella di restare almeno per un altro anno”.

L'ad Beppe Marotta preferirebbe prendere in considerazione eventuali offerte da altri campionati, tuttavia finora mai arrivate. Insomma, un quadro non propriamente roseo. Legato all'Inter fino al 2021, con una clausola rescissoria (valida solo per l'estero) da 110 milioni, Icardi in zona non è mai passato di moda.

Alla Continassa al momento si pensa esclusivamente al nuovo mister che, parallelamente, potrebbe stilare delle linee guida da seguire in maniera certosina. All'insegna delle occasioni, qualora Icardi dovesse finire sul mercato, Madama non si farebbe cogliere impreparata. Per un'operazione ancora tutta da studiare, ma al tempo stesso da non sottovalutare. Assolutamente.