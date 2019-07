Lukaku all'Inter, trattativa iniziata: il Manchester United chiede 85 milioni

L'Inter ha iniziato ufficialmente una trattativa con il Manchester United per Lukaku: 85 milioni la richiesta, ma ci saranno altri incontri.

Non è soltanto una suggestione, come confermato dal'agente Pastorello: l' fa sul serio per Romelo Lukaku e si è mossa concretamente.

Secondo le informazioni raccolte da 'Sky Sport', c'è stato un incontro interlocutorio tra l'Inter e il che ha dato il via alla trattativa in maniera ufficiale.

L'Inter ha presentato quelle che sono le sue modalità e lo United ha fatto una prima richiesta di 85 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante belga.

C'è l'intenzione di provarci concretamente da parte dell'Inter, nonostante la consapevolezza che non sia una trattativa semplice in termini di costi.

Il Manchester United non pare intenzionate a scendere sotto la cifra richiesta, ma nei prossimi giorni le parti si aggiorneranno per capire se c'è margine per proseguire con la trattativa.

Lukaku è il grande obiettivo per l'attacco nerazzurro e con la giusta formula l'operazione può andare in porto, visto anche il gradimento del giocatore.