Calciomercato Inter, casting terzini: Darmian, Emerson e Biraghi in lizza

L'Inter comincia a valutare alcuni terzini in vista della prossima stagione, soprattutto per il dubbio riscatto di Vrsaljko dall'Atletico.

Come l'operazione Godin ha dimostrato, l'Inter sta lavorando adesso più per il mercato estivo che per quello di gennaio. Anche in quest'ottica, al netto di occasioni da prendere al volo, si devono vedere i sondaggi che i nerazzurri stanno vedendo per il ruolo di terzino.

Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', infatti, l'Inter ha messo sott'occhio tre terzini diversi da seguire e corteggiare in questi mesi, anche lavorando ai fianchi delle rispettive società. L'esigenza, probabilmente, nasce dal forto dubbio che Marotta e Ausilio hanno di riscattare Sime Vrsaljko dall'Atetico Madrid per 17,5 milioni di euro, in estate.

Il primo nome è un sempre verde per il mercato dell'Inter: Matteo Darmian. Il contratto dell'ex Torino con il Manchester United scadrà a giugno ma probabilmente i Red Devils eserciteranno l'opzione unilaterale di rinnovo per un altro anno. La situazione contrattuale comunque è favorevole per un attacco dell'Inter, che adesso disponde anche del parere favorevole di Marotta, che seguiva Darmian anche per la Juventus.

Il secondo nome è quello di Emerson Palmieri. Come vi abbiamo raccontato ieri, Spalletti sarebbe ben lieto di abbracciare l'italo-brasiliano di nuovo. Il Chelsea però, soprattutto per volere di Maurizio Sarri, fa muro perché ha bisogno di un'alternativa a Marcos Alonso.

L'ultimo giocatore sondato è Cristiano Biraghi. Dal 2003 al 2011, giocando anche in prima squadra e in Champions League, ha vestito la maglia dell'Inter. L'esplosione però è avvenuta a cavallo delle ultime due stagioni con la Viola, con la titolarità fissa guadagnata anche in Nazionale. La Fiorentina però spara alto, valutandolo tra i 15 e i 20 milioni.

In coda, anche se non per il ruolo di terzino, l'Inter continua a muovere grandi passi per Rodrigo De Paul, sempre in ottica estiva. All'Inter l'argentino piace parecchio e da qui ai prossimi mesi saranno intensificati i contatti con l'Udinese.