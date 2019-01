Calciomercato Inter, Emerson Palmieri in prestito: il Chelsea fa muro

L'Inter vorrebbe Emerson Palmieri in prestito dal Chelsea: l'italo-brasiliano è stimato da Spalletti, ma il Chelsea non sembra intenzionato a cederlo.

Se Emerson Palmieri è diventato un giocatore di caratura internazionale, capace di esordire anche con la maglia dell'Italia, gran parte del merito va a Luciano Spalletti: sotto la guida del tecnico di Certaldo, ai tempi della Roma, l'italo-brasiliano è esploso definitivamente, attirando le attenzioni del Chelsea.

I 'Blues' lo acquistarono un anno fa per 20 milioni di euro più altri 9 di eventuali bonus: a Londra, però, l'ex Santos non è riuscito a sfondare, tanto che Maurizio Sarri lo ha impiegato appena undici volte in questa stagione, di cui solo due in Premier League.

La situazione tecnica poco piacevole di Emerson Palmieri (nessun problema fisico dopo quelli dell'ultimo periodo alla Roma), avrebbero indotto l'Inter a fare un tentativo per lui, come riportato da 'Repubblica'.

Sotto richiesta di Spalletti - che, come detto, è un suo grande estimatore - i nerazzurri vorrebbero acquisirlo con la formula del prestito, l'unica percorribile in virtù degli ultimi paletti del FPF che dall'estate permetterà un margine di manovra maggiore.

Da Londra sarebbe arrivato un secco no: Sarri lo considera come il sostituto naturale di Marcos Alonso sulla sinistra, tant'é vero che Emerson Palmieri ha sempre giocato quando lo spagnolo non è sceso in campo in Europa League.