Calciomercato gennaio, notizie e trattative: Parma tra Thereau e Matri

Calciomercato invernale, ultime notizie e trattative del 2 gennaio.

Le ultime notizie su tutte le trattative del calciomercato di gennaio.

La Juventus valuta Matteo Mancosu: dopo 3 anni in Canada al Montreal Impact, l'attaccante classe '84 è svincolato e sta tornando in Italia. Entella in pole, ma c'è anche la pista bianconera per rinforzare la squadra B inserita nel girone A di Serie C.

Cristian Romero, classe 1998 del Genoa, è entrato nel mirino delle big della Serie A: sono Juventus e Inter ad essere soprattutto interessate. Il 20enne è arrivato in estate dal Belgrano, è stato lanciato da Juric e con Prandelli sta crescendo ancora partita dopo partita. Il presidente Preziosi ha già annunciato che non si muoverà da Genova a gennaio.

BIVIO PARMA: THEREAU O MATRI

Parma a caccia di un attaccante per completare il reparto: sul taccuino del ds Faggiano, compaiono i nomi di Cyril Thereau ai margini del progetto Fiorentina e quello di Alessandro Matri chiuso da Boateng al Sassuolo.

Gabbiadini non convince appieno il Milan, che ora guarda anche in Cina. Yannick Ferreira Carrasco piace ai rossoneri, desiderosi di regalare a Gattuso un duttile attaccante capace di giocare in ogni posizione offensiva del 4-3-3.

FIORENTINA SU DIAWARA

La Fiorentina pensa ad Amadou Diawara: il centrocampista classe '97, chiuso al Napoli e poco impiegato fin qui da Ancelotti, secondo 'La Nazione' potrebbe cambiare aria con la formula del prestito secco fino a giugno.

Il ds della Juventus , Fabio Paratici , conferma la trattativa per arrivare ad Aaron Ramsey , centrocampista che in estate si svincolerà dall'Arsenal: "Parliamo di un ottimo giocatore che si potrebbe acquistare a parametro zero, noi siamo sempre attenti a questo tipo di situazioni. Giocherà con noi? È tutto da vedere. Niente Bologna per Kean , Mbappé la ritengo un'ipotesi assolutamente fantasiosa".

PALERMO, PER L'ATTACCO C'È SHARP

La nuova proprietà inglese del Palermo è pronta a pescare giocatori in patria: il mirino è finito su Billy Sharp , attaccante dello Sheffield United in Championship che ha già segnato 16 reti in questa stagione, quasi 200 in tutta la carriera. Compirà 33 anni a febbraio.

ATALANTA SU OUNAS: NO DEL NAPOLI

L' Atalanta si è accorta di Adam Ounas , talento algerino del Napoli capace di mettere a segno due reti contro Sassuolo e Frosinone in stagione: secondo il 'Corriere dello Sport' gli orobici l'avrebbero richiesto al ds azzurro Cristiano Giuntoli che avrebbe risposto con un secco no, considerando il 22enne incedibile e pedina preziosa nello scacchiere di Carlo Ancelotti, quando viene chiamato in causa.

Il nuovo centrocampista della Roma potrebbe arrivare dalla Premier League: Leander Dendoncker è finito nel mirino di Monchi. Passato in estate al Wolverhampton che l'ha acquistato in prestito dall' Anderlecht , il belga ha giocato appena 77 minuti in campionato, per un totale di sole due presenze. La formula privilegiata sarebbe quella del prestito, unito magari ad un obbligo di riscatto a 15 milioni legato al numero di presenze in maglia giallorossa.

Il ds dell' Inter , Piero Ausilio, ha fatto capire che in estate il mercato nerazzurro potrebbe essere costretto ad una cessione eccellente per far cassa e investire su nuovi volti in grado di alzare il livello qualitativo della rosa. Sono tre i giocatori indiziati: uno tra Ivan Perisic , Marcelo Brozovic e Milan Skriniar sarebbe il sacrificato di lusso. Non in discussione, invece, la posizione di Mauro Icardi.

Il Chelsea piazza un primo grande colpo: è ufficiale l'acquisto di Christian Pulisic dal Borussia Dortmund , dove rimarrà in prestito fino al termine di questa stagione. I 'Blues' si sono assicurati il talento americano per l'esorbitante cifra di 64 milioni di euro, a dimostrazione di quanto sia importante questo nuovo arrivo. Maurizio Sarri può esultare.

@cpulisic_10 wechselt im Sommer zum @ChelseaFC !



Der BVB hat sich mit dem FC Chelsea auf einen Transfer von Christian #Pulisic mit sofortiger Wirkung geeinigt, Chelsea wiederum leiht den 20-Jährigen bis zum Saisonende an den BVB aus.



Alle Infos https://t.co/HmGsGzfp7D pic.twitter.com/I6dM1NtiuA — Borussia Dortmund (@BVB) 2 gennaio 2019

ROMA, CORIC VERSO IL CHIEVO

Potrebbe essere ancora la Serie A il campionato teatro delle gesta di Ante Coric : il centrocampista croato è in uscita dalla Roma che lo cederà con la formula del prestito per consentirgli un minutaggio maggiore in virtù delle pochissime occasioni avute in giallorosso. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il Chievo sarebbe in lizza per l'acquisto, opportunità di crescita per prendere ancora più confidenza con il nostro campionato.

James Rodriguez resta nei piani della Juventus : il Bayern Monaco non sembra deciso a sborsare i 42 milioni previsti per il riscatto dal Real Madrid che, a sua volta, difficilmente punterà sul colombiano. Fabio Paratici si trova a Dubai per i Globe Soccer Awards assieme a Jorge Mendes , procuratore dell'ex Monaco: non da escludere un incontro in agenda tra i due per mettere a punto la strategia d'acquisto.

Non sarà il Milan la prossima destinazione di Cesc Fabregas : il regista spagnolo lascerà il Chelsea per firmare, presumibilmente, con il Monaco del suo ex compagno di squadra Thierry Henry, con cui giocò insieme dal 2003 al 2007 ai tempi dell'Arsenal. I monegaschi navigano in cattive acque in Ligue 1 e un rinforzo di tale livello potrebbe aiutarli nella conquista della salvezza.

LA SPAL PENSA A STEPINSKI

Mariusz Stepinski non è più un titolarissimo al Chievo : l'arrivo in panchina di Di Carlo ha finito col mettere ai margini il polacco, superato sia da Meggiorini che Stepinski nelle gerarchie interne. Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', a lui potrebbe fare un pensierino la SPAL , alla ricerca di un attaccante in grado di garantire un buon numero di reti a stagione. Possibile uno scambio con Paloschi .

È Davide Zappacosta il nome forte del mercato della Lazio : secondo il 'Corriere dello Sport', i biancocelesti vorrebbero acquistare il terzino, ora al Chelsea , in prestito con diritto di riscatto. I 'Blues' preferirebbero invece una cessione a titolo definitivo: per questo potrebbe essere trovata una soluzione a metà strada con il prestito ed obbligo di riscatto. Non un problema per Lotito lo stipendio da 1.8 milioni dell'ex Torino.