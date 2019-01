Calciomercato Lazio: priorità Zappacosta: si lavora al prestito

Davide Zappacosta è uno degli obiettivi principali della Lazio: si lavora al prestitoc, con Basta e Caceres destinati all'addio già a gennaio.

La Lazio cercherà principalmente un rinforzo per la fascia destra durante il calciomercato di gennaio. E il nome in cima alla lista è quello di Davide Zappacosta.

Con Basta, Caceres e forse pure Patric mai convincenti e destinati all'addio, la Lazio ha bisogno necessariamente di acquistare un'alternativa a Marusic.

Zappacosta con Sarri sta giocando davvero poco e il Chelsea sarebbe favorevole a una sua cessione, ma il nodo al momento è la formula, con la Lazio che vorrebbe prenderlo in prestito e gli inglesi che preferirebbero cederlo a titolo definitivo.

La soluzione, secondo 'Gazzetta dello Sport', potrebbe stare in mezzo: prestito con obbligo di riscatto al termine della stagione. Nessuna problema invece per quanto riguarda l'ingaggio (1,8 milioni), in linea con gli standard della Lazio.

Come alternative sono da escludere al momento sia Darmian che Lainer, per motivi economici e di formula, mentre stuzzica il profilo di Filipe Luis, in scadenza di contratto a giugno con l'Atletico Madrid.