Calciomercato Inter, un big dirà addio: Skriniar, Brozovic e Perisic candidati

Le recenti parole di Ausilio fanno tremare i tifosi dell'Inter: in estate si punterà a far cassa con la cessione di un big. Tre i candidati.

L'arrivo di Giuseppe Marotta in qualità di nuovo amministratore delegato per l'area sport non ha fatto altro che accrescere le ambizioni presenti e future dell'Inter targata Suning, vogliosa di alzare nuovamente un trofeo a quasi otto anni di distanza dall'ultima volta.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Se a gennaio non sono previsti colpi di grande spessore, in grado di alzare il livello qualitativo della rosa, un discorso diverso è da fare invece per l'estate: sarà allora che il club nerazzurro proverà a ridurre ulteriormente il gap con la Juventus, al momento ancora distante.

Piero Ausilio ha recentemente rassicurato i tifosi sulla bontà del progetto nel corso di un'intervista rilasciata a 'Sky Sport' ammettendo, allo stesso tempo, anche che qualche movimento importante in uscita potrebbe essere fatto.

"Il mercato estivo dovrà tenere conto del Fair Play, ma non avrà più il problema del settlement agreement, quindi non ci aspettiamo acquisti stellari. È un mercato che sarà fatto puntando sui giocatori di qualità che possono migliorare l'Inter, ma anche puntando in qualche modo a fare cassa. Non si può pensare solo a comprare". L'articolo prosegue qui sotto

Secondo 'Tuttosport', sono tre i giocatori maggiormente indiziati in tal senso: Ivan Perisic, Marcelo Brozovic e Milan Skriniar. Il croato ex Wolfsburg sembra quello più vicino all'addio: le prestazioni non eccelse unite alla voglia di Premier League potrebbero rappresentare un mix letale, un segno tangibile che il suo tempo a Milano possa essere finito.

Tutt'altra storia invece per Brozovic e Skriniar, punti fermissimi dell'undici titolare di Spalletti: sul primo pende una clausola valida per l'estero da 60 milioni di euro, il secondo è ricercato dalle big d'Europa e un'offerta folle potrebbe convincere l'Inter a privarsene.

Non sembra essere in discussione, al contrario, la posizione di Mauro Icardi: la trattativa per il suo rinnovo continua e sono tante le possibilità che vada in porto positivamente. Complice la sua grande voglia di Inter, mai affievolita nel corso degli anni nonostante le delusioni che hanno contraddistinto il suo cammino.