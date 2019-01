Calciomercato: Entella-Mancosu vicini, ma occhio alla Juventus B

Matteo Mancosu, dopo 3 anni in Canada ai Montreal Impact, è svincolato e sta tornando in Italia: Entella in pole, ma c'è anche la pista Juventus B.

Matteo Mancosu, dopo 3 anni, sta per tornare nel calcio italiano. L'attaccante classe '84, reduce da ottime stagioni vissute in Canada coi Montreal Impact, è vicino alla Virtus Entella ma piace anche ad una Juventus pronta a rinforzare la squadra B inserita nel girone A di Serie C.

Secondo 'Sky' il club ligure sembra in prima fila per assicurarsi l'ex Trapani, rimasto svincolato dopo l'avventura in Major League Soccer, anche se vanno limati alcuni aspetti economici. E intanto, le pretendenti pronte a mettere lo sgambetto all'Entella non mancano.

Tra queste come detto anche la Juve, la cui Under 23 si è resa protagonista di una stagione al di sotto delle attese e per questo motivo bisognosa di rinforzi utili a rialzare la compagine bianconera.

Magari uno di questi potrebbe essere Mancosu, finito anche nel mirino di Brescia, Carpi, Catania, Livorno e Trapani tra le papabili ad assicurarselo e a superare la concorrenza dell'Entella.