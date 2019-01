Calciomercato Juventus, Paratici: "Siamo attenti su Ramsey"

Fabio Paratici, ds della Juventus, allo scoperto su Ramsey e non solo: "Niente Bologna per Kean, Mbappè ipotesi fantasiosa".

Juventus in corsa per Aaron Ramsey. Lo conferma Fabio Paratici, che a 'Sky' ammette l'interesse del club bianconero per il centrocampista in scadenza a giugno con l'Arsenal.

"E' un ottimo giocatore, da anni è a grandi livelli e gioca in una grande squadra. Va in scadenza di contratto e noi stiamo sempre attenti alle situazioni che si possono venire a creare. Quindi lo siamo anche per lui. Giocherà con noi da luglio? Questo è tutto da verificare. Per adesso è dell'Arsenal, sicuramente non siamo attenti solo noi sul mercato e al suo nome...".

