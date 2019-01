Calciomercato Chelsea, preso Pulisic dal Dortmund: colpo da 64 milioni

Il Chelsea acquista Christian Pulisic dal Borussia Dortmund per giugno, affare da 64 milioni di euro: "Non vedo l'ora di lavorare con Sarri".

E' del Chelsea il primo vero colpo del calciomercato di gennaio. I Blues hanno infatti completato l'acquisto di Christian Pulisic dal Borussia Dortmund.

L'ufficialità è stata comunicata dal club tedesco tramite i propri canali ufficiali: si tratta di un'operazione complessiva di 64 milioni di euro, che verrà però completata del tutto soltanto in estate.

Pulisic resterà infatti in prestito al Dortmund fino al termine della stagione, poi si trasferirà alla corte di Sarri: "E' stato sempre il suo sogno giocare in Premier League - ha commentato il ds del Dortmund Zorc - a quel punto non siamo stati più in grado di rinnovargli il contratto".

Liebe Borussen pic.twitter.com/nAKgF1sHdI — Christian Pulisic (@cpulisic_10) 2 gennaio 2019

"A malincuore annuncio che trascorrerò i miei ultimi mesi in questo club di fama mondiale. Non so oggi dove sarei senza questa società, indossare la maglia giallonera è stato un onore e un sogno. Grazie a tutti i miei allenatori, ai compagni di squadra e ai nostri incredibili tifosi. In estate mi trasferirò al Chelsea, non vedo l'ora di lavorare con Maurizio Sarri e il suo staff. Ma nei prossimi 6 mesi sarà solo Borussia Dortmund! Non dubitate del mio impegno al 100% per la squadra fino all'ultima palla di questa stagione".

Classe '98, nazionale americano, Pulisic ha avuto una crescita esponenziale nelle ultime stagioni. Nel 2017 è stato eletto giocatore dell'anno negli Stati Uniti, ad appena 19 anni.