Calciomercato Roma, Dendoncker fa gola: può arrivare in prestito

La Roma segue Leander Dendoncker, mediano dell'Anderlecht in prestito al Wolverhampton dove non sta giocando come da previsioni iniziali.

Prosegue la ricerca di un centrocampista da parte della Roma: l'addio a fine agosto di Strootman si è rivelato un boomerang contro Di Francesco, al pari dei tanti problemi fisici occorsi a De Rossi che hanno reso la mediana il reparto più debole.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Nzonzi non sta convincendo, Cristante sta dimostrando il suo valore soltanto ora: è innegabile che in questa finestra invernale di mercato qualcosa sarà fatto, magari puntando su Leander Dendoncker, come riportato dal 'Corriere dello Sport'.

Il mediano belga (medaglia di bronzo con i 'Diavoli Rossi' agli ultimi Mondiali) non sta passando una bella stagione al Wolverhampton, che in estate l'ha acquistato in prestito dall'Anderlecht: appena due presenze e 77 minuti totali in Premier League, bottino decisamente scarso.

L'articolo prosegue qui sotto

L'infelice parentesi inglese potrebbe chiudersi a breve se il suo agente, il fratello Andres, dovesse trovare un accordo con Monchi: magari un prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni vincolato al raggiungimento di un certo numero di presenze.

L'altro nome caldo è sempre quello di Julian Weigl del Borussia Dortmund, mentre sarà difficile vedere a Trigoria già a gennaio Erik Pulgar, a meno che il Bologna non riceva un corposo indennizzo economico. Stesso discorso per Samassekou del Salisburgo e Traoré dell'Empoli, mentre Herrera del Porto potrebbe arrivare a zero in estate.

In difesa piace Gianluca Mancini, ennesimo gioiello sfornato dall'Atalanta: per lui bisognerà battere la concorrenza di Juventus e Inter. Nel ruolo di terzino sinistro non sono da scartare le ipotesi Tagliafico dell'Ajax e Young del Manchester United, discorsi in piedi per l'estate.