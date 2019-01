Calciomercato Milan, Carrasco nuova idea: può arrivare a gennaio

Dopo un anno in Cina, Carrasco potrebbe tornare in Europa per vestire la maglia del Milan. L'alternativa rimane Manolo Gabbiadini.

Luis Muriel sembrava essere il nome giusto per il calciomercato di gennaio. Invece nulla da fare, per un MIlan che sarà costretto a vedere il colombiano con la maglia della Fiorentina. Nel calderone dei possibili rinforzi rossoneri nella finestra di trattative appena apertasi, spunta anche il nome di Yannick Ferreira Carrasco.

Oltre Paquetà, promesso sposo del Milan da qualche settimana e in arrivo in città nei prossimi giorni, il Diavolo cerca un esterno d'attacco per le prossime stagioni. Per ora la pista Gabbiadini non decolla e per questo motivo gli occhi di Leonardo sono finiti in Cina, nella città di Dalian, dove dallo scorso febbraio milita Carrasco.

Ceduto lo scorso anno in terra cinese abbastanza a sorpresa, considerando che si parla di un 25enne, Carrasco potrebbe fare ritorno in Europa. Il belga si è ben disimpegnato fin qui, con sette goal e nove assist per il suo Dalian Yifang, ma la prospettiva di una lunga carriera in Asia non sembra convincerlo.

Il Milan, secondo il Corriere della Sera, sta cominciando ad imbastire la tavola della trattativa, consapevole però che dovrà aprire il portafoglio in maniera considerevole, visto che Carrasco è stato acquistato dal Dalian per quasi 30 milioni di euro.

Con l'agente di Gabbiadini, Pagliari, c'è stato un contatto, ma non un vero e proprio affondo per chiudere. Il Milan valuta le alternative, e quella di Carrasco sembra essere la più interessante, anche se decisamente più difficoltosa rispetto a quella che porta al ritorno in Serie A dell'attaccante italiano.

Carrasco è sopratutto un'ala sinistra, che si trova perfettamente a suo agio anche come esterno destro. In più può agire come seconda punta. Insomma, un attaccante duttile per il modulo a tre punte con cui il Milan sta giocando nelle ultime stagioni.