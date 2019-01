Calciomercato Juventus, l'agente di Rugani: "Resta a gennaio? Non c'è dubbio"

Il futuro di Daniele Rugani sarà ancora a forte tinte bianconere. Cercato dal Chelsea di Maurizio Sarri già la scorsa estate, il giovane difensore non ha alcuna intenzione di lasciare la Juventus a gennaio. A confermarlo è stato l'agente del giocatore, Davide Torchia , intervistato da 'RMC Sport'.

"Rugani non è mai stato in discussione e non è mai stato tra i cedibili della Juventus, significa che qualcosa di buono ha fatto. Resta a Torino a gennaio? Sì, non c'è dubbio ".