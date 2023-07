Lazio vicinissima a Marcos Leonardo: accordo col Santos ormai ad un passo

L'offerta da 12 milioni di euro ha convinto il club brasiliano: l'ultimo dettaglio da sistemare è la percentuale sulla futura rivendita.

La Lazio è vicina a mettere a segno il suo primo colpo estivo. I biancocelesti, infatti, sono ormai ad un passo dall'ingaggio dell'attaccante Marcos Leonardo.

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', la proposta del club capitolino - quantificabile sulla base di 12 milioni di euro - è stata accolta positivamente dal Santos e ora l'accordo tra le parti è ormai ad un passo.

Il club brasiliano era partito da una richiesta iniziale di 20 milioni di euro, poi scesa a 15. La Lazio, dal canto suo, aveva giocato al ribasso offrendo inizialmente 10 milioni per poi ritoccare sensibilmente la propria proposta sino a 12. Cifra ritenuta soddisfacente dalla controparte brasiliana.

Da discutere, prima di definire l'accordo con il classe 2003, rimane soltanto la percentuale sulla futura rivendita dell'attaccante verdeoro. In altre parole, l'ultimo dettaglio da limare prima della definitiva fumata bianca.

Il tutto per la felicità di Maurizio Sarri che, tra i tasselli da aggiungere in vista della stagione 2023/24, auspicava l'ingaggio di un nuovo attaccante, in grado di agire inizialmente come vice Immobile e allo stesso tempo di poter crescere in totale fiducia e senza vedersi costretto a sostenere un certo tipo di pressioni.

E' soltanto una questione di ore, o al massimo di giorni, e si potrà dunque parlare di missione compiuta. La Lazio si prepara dunque ad accogliere un nuovo giovanissimo attaccante dai margini di miglioramento piuttosto ampi.

Non a caso, i numeri inscenati sino a questo punto della sua carriera, evidenziano come i presupposti per poter emergere in grande stile ci siano tutti: con il Santos, infatti, ha collezionato 141 presenze, impreziosite da 42 goal e 10 assist.