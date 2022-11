Il mondo del calcio in lutto: si è spento l’arbitro francese Johan Hamel

Il calcio francese è in lutto per la morte improvvisa, a soli quarantadue anni, dell’arbitro Johan Hamel.

Ad annunciare la sua dipartita è stata la SAFE, ovvero il ‘Syndicat des arbitres de football élite’, attraverso un comunicato ufficiale.

L’arbitrage est en deuil. Nous apprenons le décès de notre Collègue et Ami, Johan HAMEL, arbitre de Ligue 1, à l’âge de 42 ans. A sa Famille, ses Proches et Amis, le SAFE et les Arbitres adressent leurs plus profondes condoléances. Johan, tu nous manqueras. pic.twitter.com/qhzVKHYLrN