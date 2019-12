Cagliari, Pavoletti determinato: "Voglio convincere Mancini a convocarmi agli Europei"

Leonardo Pavoletti ha parlato del suo infortunio e ha rivelato: "Spero di tornare a marzo. Voglio convincere Mancini per gli Europei".

La sopresa della in questa prima parte di stagione è stata il : i sardi hanno inanellato ottime prestazioni, conquistando provvisoriamente il quarto posto in campionato.

I risultati del Cagliari sono arrivati nonostante l'assenza di uno degli uomini chiave della scorsa stagione: Leonardo Pavoletti. L'attaccante classe '88, infatti, è fermo ai box dopo essersi lesionato il crociato anteriore ed il menisco del ginocchio sinistro. 'Pavoloso' ha parlato del suo infortunio nell'intervista che ha rilasciato a 'GQ', rivelando anche i tempi di recupero e l'obiettivo che si è prefissato per l'anno prossimo.

"Fine agosto, salto, metto il piede a terra, sento un rumore forte e secco. Capita, non ne faccio un dramma e non dico che sono sfortunato. Sto lavorando sodo, spero di tornare a marzo. A giugno 2020 ci sono gli Europei: avrò pochi mesi a disposizione, voglio convincere Mancini a convocarmi".

Pavoletti è un uomo con le idee chiare, come ha rivelato lui stesso dicendo che il calcio per lui non è un divertimento ma un lavoro. L'obiettivo nella testa dell'attaccante del Cagliari è quello di tornare al meglio e sfoggiare in pochi mesi prestazioni di un livello tale da convincere il CT Mancini a convocarlo ad .

L'anno scorso le 32 presenze con i 16 goal realizzati con la maglia rossoblu gli erano valsi la convocazione in Nazionale da parte di Mancini: il 26 marzo 2019 nella partita di qualificazione ad Euro 2020 ha esordito con la maglia azzurra, trovando anche la sua prima rete con l' . Quella contro il Liechtenstein è stata la prima ed unica presenza con la Nazionale di Pavoletti.