Cagliari, infortunio Pavoletti più grave del previsto: lesione a crociato e menisco

Leonardo Pavoletti ha rimediato la lesione del legamento crociato con interessamento del menisco esterno. Il Cagliari lo perde per parecchi mesi.

Arrivano pessime notizie per il che nei prossimi mesi dovrà fare a meno del suo bomber, Leonardo Pavoletti. L'attaccante si era infortunato durante la prima giornata di campionato. Il responso degli esami, infatti, ha evidenziato che l'infortunio al ginocchio è purtroppo molto più grave del previsto.

Il comunicato ufficiale del Cagliari parla di lesione al legamento crociato anteriore e al menisco esterno del ginocchio sinistro. I tempi di recupero saranno stabiliti dopo ulteriori esami specialistici, ma il rischio concreto è di rivedere Pavoletti solo nel 2020.

Ecco spiegato l'affondo deciso del Cagliari su Giovanni Simeone, attaccante argentino arrivato dalla proprio per sostituire Pavoletti al centro dell'attacco nei prossimi mesi.

La risonanza ha evidenziato la lesione del legamento crociato e del menisco esterno del ginocchio sinistro.

Quella di Pavoletti resta comunque una gravissima assenza per il Cagliari, considerato come il bomber livornese nella scorsa stagione abbia segnato ben 18 goal in 34 presenze tanto da meritarsi anche la convocazione in Nazionale.