Cagliari-Juventus, le pagelle: Cragno paratutto, Higuain delude

Debutto dal 1' da sogno per Gagliano con goal e assist, bene anche il solito Simeone. Nella Juve si salvano Muratore e Zanimacchia.

GAGLIANO 8: Un goal e un assist. Non male per un debuttante, dal primo minuto, in . Sogno vero e proprio, realizzato contro la miglior squadra d’ . Scusate se è poco.

CRAGNO 7: Si fa trovare sempre piazzato, palesando anche una grande personalità con i suoi compagni.

SIMEONE 7: Complice una lettura non ottimale di Buffon, eufemismo, trova un altro centro stagionale. E dimostra, ancora una volta, di essere un giocatore centrale per la formazione rossoblù.

RUGANI 5: Alla 100esima presenza in bianconero, sbaglia – in un concorso di colpe – in occasione del primo lampo di serata.

BUFFON 5: Para tutto il parabile, salvo proporre una battuta a vuoto sul destro non proibitivo del Cholito.

HIGUAIN 5: Alle prese con una condizione atletica poco rassicurante in vista della , leggermente meglio nella ripresa.

CAGLIARI (3-5-2) Cragno 7; Walukiewicz 6.5, Ceppitelli 6.5, Klavan 6.5; Faragò 6.5, Rog 6.5 (47’ Paloschi), Ionita 6.5, Gagliano 8 (46’ Lykogiannis), Mattiello 6.5; Joao Pedro 6.5, Simeone 7. Allenatore: Zenga

JUVENTUS (4-3-3) Buffon 5; Cuadrado 5.5, Rugani 5, Bonucci 5, Alex Sandro 5.5; Bentancur 6 (75’ Peeters s.v.), Pjanic 5 (66’ Zanimacchia 6.5), Muratore 6 (66’ Matuidi 5.5); Bernardeschi 5, Higuain 5, Ronaldo 5.5. Allenatore: Sarri