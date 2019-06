Buffon posta una foto alla guida e scatena il web: viaggiava a 155 km/h

È diventata presto virale la foto postata da Buffon mentre si trova alla guida: viaggiava a 155 km/h, sigarette in bella vista nella portiera.

Una sola foto, tante reazioni. È quanto accaduto nelle ultime ore a Gianluigi Buffon, protagonista su Instagram di una foto che ha finito presto per fare il giro del web. I motivi? Alcuni dettagli che non sono sfuggiti all'attenzione degli osservatori più attenti.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

L'ormai ex portiere del , club che lascerà alla scadenza del proprio contratto a fine mese, ha infatti postato una foto che lo ritrae alla guida, accompagnata dalla frase "L’unica regola del viaggio è non tornare come sei partito. Torna diverso".

A catturare l'attenzione però il tachimetro, il quale segna chiaramente la velocità di 155 km/h. A colpire molti utenti sui social poi, il fatto che Buffon indossi delle cuffie e che dalla portiera spunti un pacchetto di sigarette.

Dettagli che hanno scatenato diversi commenti, tra chi ha condannato l'atteggiamento tenuto da Buffon alla guida e chi ha preso le sue difese spiegando come non ci siano gli elementi necessari per stabilire se il portiere stia compiendo o meno un'infrazione.