Buffon 'paratutto' contro l'Inter: la Juventus ha ritrovato una certezza

Buffon parando 3 rigori ha consegnato alla Juventus la vittoria sull'Inter nell'International Champions Cup: ai bianconeri può dare ancora tanto.

Non c’è nulla da fare: Gianluigi Buffon non tramonta mai. L’estremo difensore carrarino, rientrato alla dopo una breve parentesi al , si è rivelato l’elemento decisivo nel fresco successo della Signora sull’ nell’International Champions Cup.

Subentrato nella ripresa, il fuoriclasse toscano ha parato ben tre rigori dopo l’1-1 dei tempi regolamentari: stoppati Ranocchia, Longo e Borja Valero. Con anche Barella a un passo dall’errore. Una prova di forza rilevante, l’ennesima, che sottolinea i perché di questo matrimonio bis.

Gli uomini della Continassa, infatti, non hanno deciso di riportare SuperGigi a solamente per questioni di spogliatoio. Bensì, e in ne si ha avuto una chiara prova, la ritiene che Buffon possa ancora dare molto sul manto erboso. Certo, il titolare è Wojciech Szczesny e le gerarchie non cambieranno, ma l’ex dal canto suo può ritagliarsi un ruolo importante. Il tutto, ed è l’aspetto più importante a certi livelli, senza possibilità di equivoci.

Sondato nelle scorse settimane da , e Fluminense, Gigi ha scelto di tornare a casa. Vuoi perché fortemente legato al mondo bianconero, vuoi perché il rapporto con il presidente Andrea Agnelli non è mai andato in crisi. Anche quando ha prevalso la voglia di provare l’esperienza francese, snobbando così – con un anno d’anticipo – l’opportunità di tuffarsi sul ruolo di secondo. Che, ora, invece è pura realtà.

Buffon ha accettato con entusiasmo la proposta dei campioni d’ , ancora alla ricerca di una soluzione per Mattia Perin. Il passaggio al , infatti, rischia di saltare concretamente. In quanto la Juve, dal punto di vista economico, non ha ancora trovato l’accordo complessivo con il club portoghese, pronto ora a virare su un altro profilo.

Eppure, nonostante questa situazione ancora da sistemare, a Torino hanno scelto di cogliere una prestigiosa un’opportunità. Una suggestione divenuta realtà molto rapidamente, con i protagonisti felici di abbracciarsi per una seconda volta. Così come lo stesso Maurizio Sarri ha avallato subito l’operazione, desideroso di inserire presso le stanze segrete un autentico gigante del pensiero.

E, per non perdere le buone abitudini, Buffon ha voluto fin da subito di essere ancora in palla. Prima salvando il salvabile con il , e dopo chiudendo la porta a tripla mandata contro l’Inter. Insomma, esistono inizi peggiori.