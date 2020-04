Buffon e Chiellini, rinnovi in cassaforte: le firme sono un dettaglio

La Vecchia Signora non ha dubbi: avanti con due leggende bianconere, che anche nella prossima stagione difenderanno i colori della Juve.

Le certezze sono in casa. Le certezze sono coloro che, a suon di titoli, stanno scrivendo le pagine più leggendarie della storia juventina. Nomi e cognomi: Giorgio Chiellini e Gianluigi Buffon. Capitano e capitano bis, pronti a consolidare i rispettivi legami rigorosamente a tinte bianconere.

Dubbi non ce ne sono. Nella prossima stagione i due toscani continueranno a sfoggiare la casacca zebrata. E lo faranno con orgoglio e passione, gli stessi elementi con cui alla Continassa sono arrivati a questa (doppia) decisione.

Se non ci fosse stata l'emergenza COVID-19, probabilmente, entrambi i rinnovi sarebbero già stati annunciati. Invece, bisognerà ancora aspettare un po'. Ma le firme, mai come in questo caso, rappresentano un mero dettaglio.

Avanti per un'altra annata calcistica. Avanti senza sorprese. Perché se il futuro per la rappresenta sempre un argomento vitale, anche il passato può tornare di moda.

Lo sa bene il portiere carrarino che, dopo un'effimera esperienza parigina, ha deciso di ritornare all'amore di sempre. Seppur con un ruolo differente. Ma a 42 anni, si sa, bisogna fare i conti con il fisico. E quindi va bene così, va bene coprire sapientemente le spalle di Szczesny.

In attesa di centrare la missione delle missioni, ovvero superare Paolo Maldini nel record di presenze in serie A. Insomma, semplice e pura questione di tempo, decisamente galantuomo nei confronti del miglior estremo difensore della storia.

Sorriso stampato anche sul volto di Chiellini che, archiviato il brutto stop, s'è subito messo a disposizione di una squadra chiamata a fare la voce grossa in tutte le manifestazioni.

E se la competizione interna certamente non manca, Maurizio Sarri ha già dimostrato di volersi affidare con decisione al suo numero 3. Uno che, se è in forma, è semplicemente uno dei migliori centrali su scala internazionale.

Mister otto scudetti se la dovrà vedere con i rampanti De Ligt e Demiral, progettando un futuro brillant da dirigente. Il ruolo di Giorgio nel taglio degli stipendi, infatti, ha conquistato ulteriormente un ambiente già pazzo del Chiello. Roba da laurea specialistica in Business Administration con lode. Roba, soprattutto, da persona vera e intelligente.