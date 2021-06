Buffon al Parma: c'è la firma, ora l'annuncio ufficiale

Buffon ha firmato il contratto con il Parma, ritorno alle origini per l'estremo difensore: biennale fino al 2023.

Ora manca, davvero, solamente l'annuncio ufficiale. Ma Gianluigi Buffon è da considerare a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Parma.

SuperGigi, infatti, nella giornata odierna ha apposto la sua firma sul contratto che lo legherà ai Ducali fino al 30 giugno 2023. Con annessa clausola d'uscita, dopo una sola stagione, qualora il diretto interessato dovesse maturare l'intenzione di bloccare anticipatamente il percorso - bis - tra le fila gialloblù.

Un innesto voluto fortemente dalla proprietà del Parma, ma anche da Javier Ribalta ed Enzo Maresca.

Con il primo, direttore generale degli emiliani, che già aveva avuto modo di conoscere Buffon alla Juve in occasione degli anni trascorsi a ricoprire il ruolo di capo degli osservatori guidato da Beppe Marotta e Fabio Paratici. E con il secondo, sbarcato nelle scorse settimane sulla panchina gialloblù, ad aver condiviso con il 43enne portiere toscano il percorso all'ombra della Mole.

Insomma, ritorno alle origini per Gigi. Che, pur di accettare la proposta del Parma, ha declinato l'opportunità di andare al Barcellona per fare il vice di Ter Stegen. Vuoi peché intrigato dall'idea di restare in Italia, vuoi perché l'ex bianconero si sente ancora a tutti gli effetti un titolare e, quindi, tra le fila Ducali avrà un ruolo da protagonista.