Buffon, addio al PSG: niente rinnovo, continuerà a giocare

Il PSG saluta Gianluigi Buffon, l'ex portiere della Juventus non rinnova il contratto con i francesi ma continuerà a giocare altrove.

Un'esperienza positiva e formativa. Termina così, dopo una sola stagione, l'avventura di Gianluigi Buffon con il . Le parti, infatti, nelle ultime ore hanno concordato di non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno. Una decisione sofferta, ma presa all'insegna degli ottimi rapporti.

Un gentleman sur et en dehors du terrain et un coéquipier extraordinaire. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite ❤️💙



Ciao e grazie per tutto Grande @gianluigibuffon 🙌

I francesi avrebbero ancora voluto proseguire con il fuoriclasse azzurro, mettendo sul piatto un prolungamento annuale. Tuttavia, il portiere carrarino – che continuerà giocare – ha preferito optare per un'altra scelta. SuperGigi lascia la capitale francese con 25 presenze e, soprattutto, con grandi rimpianti in chiave . Competizione che, mai come questa volta, sembrava nelle corde della compagine transalpina. Eppure, con il sono emersi tutti i limiti di una squadra non ancora matura per calcare certi palcoscenici; nonostante investimenti da urlo.

Ora, dunque, la scelta della prossima squadra. Perché Buffon, pur con 41 primavere all'attivo, non intende appendere i guanti al chiodo. Le suggestioni non mancano: Premier League, e sul pezzo, con prospettive intriganti anche fuori dall'Europa. Insomma, si vedrà. Di certo, però, l'ex juventino non contribuirà più alla causa del Psg. Ufficiale.