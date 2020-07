Brescia-Roma, le formazioni ufficiali: c'è Kalinic, out Joronen

Brescia con Skrabb e Ndoj, fuori Donnarumma. Nella Roma ci sono Ibanez, Carles Perez e Diawara titolari. In porta giocherà Mirante.

BRESCIA (4-4-2): Andrenacci; Sabelli, Chancellor, Papetti, Mangraviti; Bjarnason, Tonali, Ndoj; Spalek; Torregrossa, Skrabb.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Fazio, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Kolarov; Pellegrini, Perez; Kalinic.

Ultima spiaggia per il , a sette punti dal quartultimo posto e costretto a battere chiunque per poter ancora sperare nella salvezza: di fronte una che deve fare i conti con il per i gironi di , decisa a portare via i tre punti.

Joronen, non al meglio, viene prima annunciato titolare e poi escluso dal Brescia: tra i pali c'è Andrenacci. Sabelli e Mangraviti sulle fasce di difesa, mentre al centro giocano Chancellor e Papetti. Spalek in mezzo insieme a Tonali, Bjarnason e Ndoj. Infine attacco composto da Torregrossa e Skrabb. Panchina per Donnarumma.

Fonseca sceglie Mirante tra i pali, con Ibanez piazzato nel terzetto di difesa con Mancini e Fazio. Bruno Peres e Kolarov sono gli esterni di centrocampo, mentre Diawara e Veretout saranno gli interni. Pellegrini e Carles Perez giocheranno alle spalle di Kalinic.